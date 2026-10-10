Сьогодні вдень русня атакувала центр Одеси.

Внаслідок ворожої атаки було обстріляно технологічний комплекс TENET.

Зафіксовано значні пошкодження систем життєзабезпечення об’єкта, зокрема систем охолодження та обладнання з виробництва електроенергії. Подальша експлуатація пошкодженого об’єкта нині викликає серйозні питання. У зв’язку з цим у частини абонентів можливі перебої в доступі до мережі Інтернет та окремих сервісів. Фахівці роблять все можливе для мінімізації наслідків та перенаправлення трафіку.