Майбутня зима може виявитися складнішою за минулу, тому Польща вже продумує різні сценарії на випадок нового напливу українців.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

“Ми вже готуємося. Принаймні креативно мислимо про те, що чекає на нас у найближчому майбутньому”, – заявив Лукасєвіч.

За словами Лукасєвіча, у Польщі намагаються заздалегідь оцінити, якою може бути ситуація найближчими місяцями.

Дипломат припустив, що ця зима може бути більше схожою на зиму дворічної давності, ніж на минулу. Водночас він не став робити точних прогнозів і зазначив, що ситуація може розвиватися несподівано.

“Ми розраховуємо на те, що ця зима буде трохи більше схожою на зиму дворічної давності, ніж на минулу. Вона буде іншою, ніж усі думають – це просто моє відчуття. Вона буде іншою і більш несподіваною”, – зазначив представник польського посольства.

Лукасєвіч також визнав, що тривала війна позначається на людях, які перебувають в Україні. За його словами, багато хто зараз переживає виснажливий і фактично безсонний період.

Попри втому, Польща не планує змінювати свою позицію щодо України та продовжує підтримувати країну.

“Ми втомилися, але ми не втомилися у своїй позиції щодо України та допомоги Україні”, – підсумував Лукасєвіч.