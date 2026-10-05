На автодорозі у Горохівській громаді 57-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку-велосипедистку, яка від отриманих травм загинула на місці події. Після автопригоди чоловік втік, а легковик повернув власнику – своєму знайомому. Поліцейські оперативно встановили повний перебіг подій та зловмисника, призначивши низку експертиз. За результатами яких повідомили фігуранту про підозру. Нині, на підставі зібраних доказів, слідчі завершили досудове розслідування. Подальшу долю фігуранта вирішить суд. За вчинене йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як пише відділ комунікації поліції в Миколаївській області, повідомлення про те, що на автодорозі між селами Горохівське та Виноградне лежить жінка без ознак життя та неподалік пошкоджений велосипед, надійшло до операторів спецлінії 102 близько 5:00 ранку 21 серпня.

На місці події слідчі слідчого управління обласного главку поліції, фахівці криміналістичної лабораторії, оперативники управління карного розшуку, поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділку поліції та судово-медичний експерт провели огляд місця злочину, зібрали і вилучили речові докази та встановили особу померлої. Нею виявилась 53-річна місцева мешканка.

За висновком експерта, характер наявних травм на тілі загиблої вказував на те, що вони отримані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники і аналітики управлінь карного розшуку та кримінального аналізу обласного главку поліції, правоохоронці місцевого відділку розпочали оперативно-розшукові заходи, залучивши і поліцейських офіцерів громад Баштанського району. Правоохоронці опитували жителів найближчих населених пунктів, щоб встановити імовірних свідків, автомобіль та водія-втікача.

Вже наступного дня під час патрулювання поліцейський офіцер Снігурівської громади помітив на одній із вулиць райцентру припаркований автомобіль ВАЗ-2106, на бампері якого були сліди, характерні для ДТП. З’ясовуючи подробиці та у ході поліцейських заходів, правоохоронці встановили, що того дня власник автівки разом зі своїм знайомим вживав спиртні напої, після чого пішов відпочивати. Його 57-річний знайомий, скориставшись цим, взяв транспортний засіб покататись. Потім між населеними пунктами зловмисник і скоїв наїзд на велосипедистку, після втік з місця події та повернув авто на подвір’я власника.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури провели слідчий експеримент та призначили низку експертиз.

За результатами висновків експертів, слідчі повідомили 57-річному фігуранту про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Нині слідчі направили обвинувальний акт до Миколаївської обласної прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. Подальшу долю фігуранта вирішить суд. За скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.