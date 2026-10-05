Трьома КАБами вдарили росіяни по Харкову вдень 5 жовтня. Щонайменше п’ятеро людей загинули, ще 39 — мають поранення чи гостру реакцію на стрес. Влучання були поблизу багатоповерхових будинків, у приватний сектор та у швейний цех.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок влучань пошкоджені понад 30 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних. Також було влучання по складському приміщенню, зазначив міський голова.

Зруйнований швейний цех, там під завалами двох загиблих.

Серед загиблих і працівники комунального підприємства, які були вдома, повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, під завалами на станції технічного обслуговування, де було одне з влучань в Слобідському районі, є люди. Триває пошуково-рятувальна операція.