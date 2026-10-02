Державний секретар США Марко Рубіо 6-7 жовтня відвідає Афіни, де проведе переговори з керівництвом Греції щодо оборонної співпраці, енергетики та ситуації в Україні й на Близькому Сході.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на грецьке видання Еkathimerini.

«Регіональні події в Україні та на Близькому Сході також, як очікується, посідатимуть важливе місце у порядку денному», – йдеться у повідомленні.

Центральною частиною візиту стане шостий раунд Стратегічного діалогу США – Греція, започаткованого в грудні 2018 року. Сторони планують обговорити об’єкти та підтримку, які Греція надає відповідно до Угоди про взаємне оборонне співробітництво, а також ширшу взаємодію у сфері оборони.

«Вашингтон виступає за уникнення напруженості всередині НАТО та підтримує проєкти енергетичної взаємопов’язаності, водночас просуваючи експорт американського скрапленого природного газу», – зазначає видання.

Видання вказує на те, що візит Рубіо відбудеться на тлі планів Афін щодо можливого розширення територіальних вод на південь від Криту до 12 морських миль. Греція також розглядає відновлення досліджень морського дна, пов’язаних із проєктом енергетичного інтерконектора Great Sea Interconnector між Грецією та Кіпром.

Під час перебування в Афінах Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Греції Йоргосом Герапетрітісом та прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Але це не вся правда про візит Рубіо до Греції. Як повідомляло ІншеТВ, посолка штатів у Греції заявила, що США можуть змінити уряд будь-якої країни., натякнувши, що і в Греції також. Тож Рубіо доведеться якось розрулювати цей скандал.