Японія у 20 разів підвищила оплату для іноземців, які бажають отримати постійний дозвіл на проживання в країні, – до 200 000 єн (1270 доларів США), передає ВВС.

Охочі отримати посвідку тепер також повинні відповідати новим вимогам до доходу, пенсії та володіння японською мовою.

На початку цього тижня біля імміграційних офісів утворилися черги, оскільки заявники намагалися встигнути до підвищення зборів. Головне імміграційне бюро Токіо повідомляє про час очікування понад сім годин.

Збільшення зборів – це лише частина змін в політиці Японії за часів прем’єр-міністерки Санае Такаїчі. Їхня мета – дати раду стрімкому зростанню іноземного населення.

У липні Японія вп’ятеро збільшила візовий збір для всіх іноземців – це було перше підвищення збору за 50 років. Влада заявила, що мета цього – “відобразити інфляцію та коливання обмінного курсу”.

Імміграція залишається чутливою й регламентованою темою в Японії. Однак населення країни стрімко старіє, країна дедалі більше покладається на іноземних працівників, аби заповнити дефіцит робочої сили.

Наприкінці 2025 року кількість іноземних резидентів Японії перевищила 4,12 мільйона, що на 9,5% більше, ніж у попередньому році. Однак це призвело до зростання занепокоєння через імміграцію та соціальні зміни, які вона за собою тягне.

Такаїчі, яка втупила на посаду в жовтні минулого року, зробила управління імміграцією одним зі своїх пріоритетів.

У дописі на X перед підвищенням цін на дозволи на проживання Такаїчі написала: її уряд визнає, що “деякі представники громадськості можуть відчувати занепокоєння або несправедливість” через зростання кількості іноземних резидентів Японії.

“Щоб вирішити ці проблеми, [уряд] працює над тим, щоб впорядкувати свою політику щодо іноземних громадян і щоб як громадяни Японії, так й іноземні резиденти мали безпечне та надійне життя”, – написала вона.

До підвищення цін людям, які не мали постійного статусу в Японії, щоразу, як вони подавали заявку на зміну статусу проживання або продовження терміну перебування в країні, це коштувало 6000 єн (38 доларів).

З 1 жовтня розмір збору змінюється залежно від бажаного терміну перебування – від 10 000 єн (63 долари) за три місяці чи менше до 75 000 єн (475 доларів) за п’ять років і більше.

Заявникам, які мають фінансові труднощі або визнані біженцями, дадуть знижки.

Кандидати на постійне проживання тепер також повинні отримувати стабільний дохід на рівні або вище середнього рівня по Японії. Згідно з останніми даними, опублікованими в липні, середній дохід домогосподарства станом на 2024 рік становив 5,75 мільйона єн (приблизно $36,4 тис).

Мікая Стівенс, який живе та працює в Токіо вже 10 років, не зміг зібрати необхідні документи для подання заяви на постійне проживання до підвищення цін.

37-річний чоловік все ще планує подати заявку, але ставить під сумнів нові заходи щодо іноземних резидентів.

“Нас просять заробляти більше, ніж середньостатистичного японця, платити значно вищу зарплату, лише щоб мати змогу працювати в Японії та сплачувати податки”, – розповідає він BBC.

“Вже й так існує значний мовний та культурний бар’єр, який заважає деяким талановитим людям приїжджати. Мені просто не здається, що це план, продуманий на довгострокову перспективу”.

З квітня наступного року до заявників на постійне проживання висуватимуть ще суворіші вимоги, зокрема базове володіння японською мовою. Через це різко зросла кількість учнів у школах японської мови, а також кількість людей, які записуються на тест на знання японської мови, повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім того, очікувані пенсійні виплати заявника мають бути не меншими, ніж у людини, яка протягом 30 років сплачувала внески до системи пенсійного страхування. Хоча якщо майбутня пенсія заявника буде меншою за цей рівень, можуть також врахувати його фінансові активи – наприклад, заощадження.