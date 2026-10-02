Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 склали:
особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб
танків – 12 388 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.
артилерійських систем – 50 592 (+37) од.
РСЗВ – 2 175 (+1) од.
засоби ППО – 1 683 (+0) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.
спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.
Дані уточнюються.