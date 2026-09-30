Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав російського диктатора Володимира Путіна “видатним державним діячем”, але заразом закликав його “заморозити” війну проти України. Про це казахстанський лідер заявив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє Кореспондент.

За словами президента Казахстану, нинішній голова Кремля є найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для всього світу. Ба, більше: він вдячний Путіну “за розуміння його особистої позиції” щодо війни в Україні.

Водночас Токаєв наголосив, що Астана від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дотримується положень Статуту ООН.

“Ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови”, – сказав він.

Токаєв вважає негайне припинення війни нереалістичним, але виступає за зупинку бойових дій.

“Я говорив про заморожування бойових дій на території України, щоб перейти до процесу дипломатичних чи будь-яких інших переговорів. Ось наша позиція”, – зазначив президент Казахстану.

За його словами, Казахстан прагне зберігати дружні відносини і з Росією, бо в держав спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів. Також у Казахстані проживає 2,7 мільйона етнічних росіян і є православна церква.

“Усі ці моменти слід брати до уваги. Не можна тяти з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною”, – заявив він.