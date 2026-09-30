У ніч на середу, 30 вересня, Росія атакувала Київ реактивними дронами та балістикою, внаслідок ворожого обстрілу є наслідки у Святошинському, Голосіївському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про 2 загиблих.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Святошинському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків, виникла пожежа. В Оболонському районі — загоряння в будівлі магазину.

У Голосіївському — палала складська будівля. У Подільському районі виникло загоряння приватного житлового будинку. Місцеві канали пишуть, що після атаки у Києві виникли перебої зі світлом.

Під ударом ракет та дронів була й область, загинула дитина. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що у Вишгороді з-під завалів зруйнованого російським ударом приватного будинку рятувальники виявили загиблу дитину. Також вони врятували трьох людей: у дитини гостра реакція на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка — травми ноги.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки. Виникли пожежі в житловому будинку та гаражах.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. На місці виникла пожежа.

Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.