США оголосили про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які перебувають у тому числі в Росії, Китаї, Гонконгу та Пакистані. Причина – вони допомогли Ірану купити зброю та комплектуючі.

Як повідомляє Reuters, санкції є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу країни до переговорів про припинення війни, розпочатої ударами США та Ізраїлю 28 лютого.

“Міністерство фінансів не зазнає жодної підтримки режиму і продовжить виявляти, викривати та ізолювати посібників Ірану”, – заявив глава Мінфіну Скотт Бессент.

Також у міністерстві заявили, що санкції спрямовані на ослаблення здатності Тегерана відновити свої програми з розробки озброєнь, а також збільшення витрат для тих, хто підтримує зусилля Ірану із закупівель.

Таким чином, до нового списку санкцій потрапили:

Сейєд Асгар Алізаде Табатабай, представник Міноборони Ірану та Агентства матеріально-технічного забезпечення збройних сил у Пекіні. Згідно з Мінфіном США, він координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану;

Іранська науково-дослідна група Kavoshcom Asia. Вона купила електроніку, включаючи роз’єми, для іранської компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company;

Компанія EC Mojo Technology Co Limited з Гонконгу, яка надала електронні компоненти в рамках закупівельної діяльності Kavoshcom, та китайський представник EC Mojo, Лі Фен

Васім Паша Таджаммал, який мешкає в Пакистані та обіймав посаду голови Cavalier Group – приватної оборонної компанії з підрозділами в Пакистані та за кордоном;

акціонерне товариство “Експериментальне проектне бюро імені Яковлєва” – російське авіабудівне підприємство;

ТОВ “МG-Flot – російська судноплавна компанія, судна якої перевозять зброю для Міноборони РФ;

Saha Airlines – іранська авіакомпанія, що входить до складу військово-повітряних сил країни.