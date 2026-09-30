У ніч на 30 вересня (з 18:00 29 вересня) противник атакував протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

– 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс

– 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!