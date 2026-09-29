У “цибулевій столиці” Азії десятки робітників, зігнувшись, вручну сортують цибулини й перекидають брезенти, наповнені цим овочем, у кузови вантажівок.

Вони поспішають: на відправлення чекає спеціально зафрахтований вантажний потяг, що має доправити цю гору цибулі з Ласалґаона (західна Індія) до столиці країни, де ціни на цей незамінний продукт стрімко злетіли, пише ВВС.

Використовуючи державні запаси та спрямовуючи цибулю щонайменше до 11 великих міст, уряд сподівається стримати стрімкий стрибок цін.

Коли йдеться про цю вкрай важливу культуру, влада зазвичай реагує оперативно. В Індії коливання цін на цибулю виводили людей на вулиці, псували добросусідські відносини й навіть впливали на результати виборів.

“Цибуля — це продукт, що має величезне політичне значення”, — каже Мілінд Муругкар, дослідник продовольчої політики в штаті Махараштра, який є головним центром вирощування цибулі в Індії.

“Жоден інший овоч не викликає такої емоційної реакції, як цибуля”.

Підпис до фото,Індія є одним із найбільших виробників та сподивачів цибулі

У 2024 році Індія запустила перший потяг для перевезення цибулі під назвою Kanda Express. Наступного року масштаби цієї ініціативи значно зросли: запланований на цей рік обсяг використання цибулі з резервних запасів – 200 000 тонн – більш ніж удвічі перевищує показник 2025 року.

Це відбувається в політично чутливий момент. Протестувальники, серед яких переважала молодь, домоглися від прем’єр-міністра Нарендри Моді рідкісної поступки після місяців глузувань на його адресу. Водночас перебої в морських перевезеннях, спричинені війною за участю Ірану, та дедалі більш непередбачуваний сезон мусонів призвели до зростання цін на продукти харчування й пальне, що боляче вдарило по бюджетах домогосподарств.

“Зараз уряд фактично загнаний у глухий кут, тому йому зовсім не потрібна ще одна проблема, яку опозиційні партії могли б використати як зброю”, — зазначив Муругкар.

Особливо коли йдеться про такий незамінний продукт, як цибуля.

Чутливий продукт

Індія є одним із провідних світових виробників і споживачів цибулі.

Чи то додана до карі, чи обсмажена як закуска, чи нарізана кубиками для гарніру, чи подана сирою — вона є основою найрізноманітніших страв: від простої їжі для виживання до шедеврів високої кухні. На відміну від багатьох інших овочів, вона може зберігатися місяцями.

Однак те, що цибуля не так швидко псується, не робить ціни на неї більш передбачуваними. Неврожаї чи надмірні врожаї, надлишок або нестача дощів, діяльність спекулянтів і святкові періоди — усе це може спричинити різкі коливання мінливої ​​ринкової ціни.

І все ж, попри будь-яку вартість, ця скромна цибулина залишається незамінним продуктом на кухні.

У лютому цього року середня ціна на цибулю в Індії становила 26 рупій (0,27 долара) за кілограм. До серпня, за даними системи моніторингу цін Департаменту у справах споживачів, вона коштувала вже майже 49 рупій — ціна зросла на вражаючі 88%.

На гуртовому ринку в Делі покупці розповіли BBC Hindi, що змушені купувати менше, але не відмовляються від продукту зовсім.

“Цибуля стала настільки дорогою, що ми купуємо лише одну-дві цибулини й повертаємося додому”, — сказала одна з покупчинь, не назвавши свого імені.

Уряд твердить, що дефіциту немає.

Згідно з попереднім прогнозом Міністерства сільського господарства, цього року очікується врожай цибулі обсягом близько 30,7 млн ​​тонн, що приблизно відповідає показнику минулого року. Цей обсяг значно перевищує внутрішнє споживання.

Однак загальний обсяг виробництва не завжди відображає реальну доступність товару на ринку в конкретний момент.

Підпис до фото,Індійський уряд запустив спеціальний поїзд для експрес-доставки цибулі, Kanda Express, у 2024 році й відтоді щороку розширює цю ініціативу

Цього року надмірні дощі пошкодили частину врожаю під час першого збору цибулі (у період із березня по травень), що скоротило обсяги пропозиції до появи наступного врожаю.

“Навіть якщо загальний річний обсяг виробництва залишається стабільним, ринок може зіткнутися з тимчасовим дефіцитом, коли запаси вичерпуються, а надходження продукції з наступного врожаю затримуються”, — пояснює Гарш Вардхан, науковий співробітник Індійської ради з досліджень міжнародних економічних відносин.

Ситуація на ринку, що характеризується значними коливаннями, підкреслює численні вразливі місця шостої за величиною економіки світу: від залежності сільського господарства від кліматичних умов до того, що багато людей живуть, ледве зводячи кінці з кінцями.

“Цибуля — це особливий продукт, оскільки вона пов’язує три політично чутливі питання: інтереси споживачів, фермерів та проблему продовольчої інфляції, — зауважив Вардхан. — Коли ціни зростають, споживачі відчувають це миттєво, адже цибуля є невід’ємною складовою щоденного раціону. Коли ж ціни різко падають, страждають фермери, оскільки цибулю вирощують у великих масштабах”.

Політичні шари

Ця “цибулева економіка” завдає політикам чималого клопоту.

У 1980 році колишня прем’єр-міністерка Індіра Ганді тріумфально повернулася до влади, зробивши стрімке зростання цін на цибулю символом економічних невдач попереднього уряду.

Коли у 2010 році ціни на цибулю подвоїлися за один тиждень, правляча коаліція заборонила її експорт і почала завозити цей овоч із сусіднього Пакистану.

Наступні уряди також оперативно втручалися в ситуацію, щойно ціни на цибулю починали коливатися. Останнім таким прикладом став запуск потяга Kanda Express.

Підпис до фото,Цибуля також є і політичним питанням в Індії

У містечку Ласалґаон уряд тримує буферний запас цибулі обсягом близько 121 000 тонн. За словами начальника станції Ласалґаон Прітіша Дубея, 26 серпня звідти було відправлено 450–500 тонн цього овочу спеціальним експрес-потягом Kanda Express.

Окрім вантажу, що прямує до Делі, у Департаменті у справах споживачів повідомили, що поставки також здійснюються до 10 інших міст.

Цю продукцію продаватимуть у магазинах за підтримки уряду за субсидованою ціною — 35 рупій за кілограм.

Хоча споживачі можуть вітати таке полегшення, деякі фермери, що вирощують цибулю, обурені.

“Немає сенсу догоджати споживачам, заганяючи фермерів у скруту”, — заявив BBC News Marathi Шива Сурасе, фермер із Ласалґаона.

За його словами, фермери роками потерпали від низьких цін і побоюються, що нова партія субсидованої цибулі заполонить ринок, змусивши їх продавати решту врожаю собі у збиток.

Підпис до фото,Уряд Індії схильний швидко реагувати, коли йдеться про політично чутливу торгівлю цибулею

У Департаменті у справах споживачів заявили, що їхнє “виважене” втручання дозволить “збалансувати доступність і ціни на цибулю, враховуючи інтереси як споживачів, так і фермерів”.

Минулого тижня деякі фермери навіть вдалися до протесту на залізничних коліях, намагаючись зупинити поїзд Kanda Express, і назвали вантаж “гнилим”.

Ситуація може ще більше загостритися, якщо цьогорічне явище Ель-Ніньйо — кліматичний феномен, що порушує погодні умови в усьому світі, — призведе до зниження врожаю цибулі.

У ключових штатах-виробниках цибулі посівну вже відкладено.

“Це створює ризик дефіциту пропозиції найближчими місяцями”, — каже Вардхан.

Запобігання різким коливанням цін вимагає кардинальних змін, а не лише використання поїздів, додав він.

“Довгострокове вирішення проблеми полягає в покращенні умов зберігання, транспортування та налагодженні ринкових зв’язків, а не в постійних короткострокових втручаннях”.