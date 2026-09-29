Домашні коти можуть чинити значно більший вплив на природне середовище, ніж можна було б уявити, виходячи з їхніх розмірів. Дослідження, яке охоплювало 925 котів з шести країн, виявило, що більшість з них полює на дуже невеликій території. Це призводить до того, що в окремих районах їхній сукупний вплив може бути співставним із впливом диких хижаків, пише Кореспондент.

Дослідження, проведене під керівництвом Роланда Кейса з Університету штату Північна Кароліна, здійснювалося за допомогою GPS-трекерів. У дослідженні брали участь коти з декількох країн, але більшість тварин проживала в США, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії.

Виявилося, що середня площа території, яку використовував один кіт, становила всього 3,6 гектара. Більшість тварин не відходила від дому більш ніж на 100 метрів, а лише троє котів з усієї вибірки переміщалися на площі, що перевищує один квадратний кілометр. Тим часом наявність більших хижаків, таких як койоти, не справляла помітного впливу на відстань переміщень домашніх котів.

Окремо дослідники аналізували кількість полювань. Власники котів повідомляли в середньому про 3,5 убитих тварин на місяць – приблизно 42 за рік. Водночас дослідники з’ясували, що це лише частина реальної кількості вбитої здобичі, адже кіт далеко не завжди приносить її додому. Підраховано, що типовий кіт міг убивати від 50 до 139 тварин щороку.

Невеликий розмір території полювання, згідно з дослідженням, є важливим аспектом проблеми. Три чверті з відстежуваних котів проводили не менше 90% часу в антропогенно змінених зонах – житлових районах, садах, на узбіччях і парковках. Дикі хижаки аналогічного розміру, зазвичай, займають території, що у 11–1250 разів більші. Таким чином, навантаження від одного кота концентрується на невеликій ділянці.

Інші дослідження показали, що власники не завжди бачать всі випадки полювання. Дослідники з Університету Джорджії встановили камери на 55 котів і виявили, що додому потрапляло лише 23% вбитої здобичі. Майже половину тварини залишали там, де її вбили, а решту з’їдали одразу на місці.

Дослідники також перевіряли методи зменшення полювань без необхідності тримати котів виключно в приміщенні. У 12-тижневому експерименті за участю 355 котів перехід на харчування з м’ясом як основним джерелом білка зменшив кількість принесеної здобичі на 36%, а щоденні ігри тривалістю 5–10 хвилин – на 25%.

“Власники можуть змінити те, що самі коти хочуть робити”, – зазначив дослідник Роббі Макдональд.

Водночас надягання нашийника з дзвіночком, як показали спостереження, не продемонструвало значного ефекту. Кольорові накладки на нашийники зменшували кількість спійманих птахів, але не впливали на полювання на ссавців.