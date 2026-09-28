У США сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі заявив, що президент Дональд Трамп не має плану щодо конфлікту США та Ізраїлю з Іраном і намагається повернутися до ситуації, яка була до початку війни в лютому.

Про це Келлі сказав в ефірі програми This Week на ABC News, повідомляє The Hill.

За словами сенатора, президент розпочав військову кампанію без стратегічної мети, плану, часових меж і стратегії виходу. Келлі також закликав залучити до переговорів із Тегераном фахівців, а не зятя президента Джареда Кушнера. Водночас він наголосив, що США не можуть допустити, аби Іран зберіг потенціал для створення ядерної зброї.

Келлі заявив, що до початку конфлікту Іран, на його думку, не поспішав створити ядерну зброю, Ормузька протока була відкрита, а США не мали понад 20 загиблих військовослужбовців і 800 поранених. Сенатор назвав нинішню ситуацію катастрофою та наслідком, за його оцінкою, невдалого керівництва президента.

Він також назвав значними пошкодження будівель на американських базах у кількох країнах Перської затоки та сказав, що сукупна вартість війни може перевищувати 40 млрд доларів. У квітневому звіті American Enterprise Institute йшлося, що приблизно 70 споруд на 11 військових базах США на Близькому Сході зазнали збитків на 5 млрд доларів.

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