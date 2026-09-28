Європейська комісія закликала столиці країн-членів ЄС скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи.

Про це, як пише “Європейська правда”, інформує Politico.

Відповідний заклик міститься у листі, який написав комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен до держав ЄС від 25 вересня.

“У контексті обмеженої світової пропозиції та високої волатильності цін скорочення попиту може стати ефективним інструментом стримування цін”, – зазначив єврокомісар.

У листі Йоргенсен закликав відповідальних міністрів країн ЄС вжити заходів для скорочення попиту на газ та електроенергію “настільки довго, наскільки це буде необхідно”.

Він стверджує, що, хоча ситуація є складною, “наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання”.

Обсяг запасів газу в Європі наразі перебуває на історично низькому рівні, оскільки війна в Ірані порушує глобальні газові поставки.

Наразі рівень заповнення сховищ становить 68% від їхньої місткості, що значно нижче за показник у 71%, зафіксований за аналогічний період 2021 року – безпосередньо перед початком історичної енергетичної кризи, спричиненої пандемією Covid-19 та початком повномасштабної війни в Україні.

ЄС має базову мету – заповнити газосховища до 90% до початку листопада, але в березні було надано певну гнучкість у цьому питанні, що дозволяє країнам цього року прагнути до 80%, аби уникнути панічних закупівель та знизити витрати.

Заходи, вжиті країнами ЄС для регулювання цін, мають бути “цілеспрямованими” та “тимчасовими”, йдеться у листі Йоргенсена, щоб уникнути стрибка попиту.

Як повідомляло Інше ТВ, Вони інакше не вміють. Москва пригрозила повністю зупинити постачання газу до Вірменії з 1 листопада