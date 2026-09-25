Москва пригрозила повністю зупинити постачання газу до Вірменії, якщо Єреван не виконає її чотирьох політичних вимог.

Наразі подачу газу тимчасово зупинено через плановий ремонт (до 25 вересня), а внутрішній попит покривається за рахунок запасів у сховищах. Як стверджують джерела видання, 1 листопада може статися велика “аварія” або виникнути форс-мажор, після якого постачання не буде відновлено.

Про це повідомила у четвер, 24 вересня, вірменська газета “Грапарак” із посиланням на джерела в Росії, передає LRT.lt.

За інформацією співрозмовників “Грапарака”, Москва готова уникнути такого розвитку подій при відмові Єревана від обговорення подальшої долі російської військової бази в Гюмрі та від дій щодо компаній із російським капіталом. Серед них названі “Південно-Кавказька залізниця” та “Газпром”.

Ще однією вимогою Москви, як стверджує газета, є вибір Вірменії між ЄАЕС та Євросоюзом. Єреван зокрема має або скасувати закон про запуск процесу євроінтеграції, або визначити дату референдуму з цього питання.

Крім того, Москва нібито вимагає припинити кримінальне переслідування політиків, орієнтованих на Росію, та призначити віце-прем’єра, кандидатура якого буде прийнятною для Кремля.

Раніше, 26 травня, Росія вже попереджала Вірменію про можливість одностороннього припинення угоди про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Єреван продовжить рух у бік вступу до ЄС.

Вірменія, як і раніше, майже повністю залежить від постачання російського газу. 2025 року “Газпром” експортував до республіки близько 2,7 млрд кубометрів палива. Володимир Путін говорив, що пільгова ціна для Єревану складає 177 доларів за тисячу кубометрів. У Кремлі також заявляли, що під час виходу Вірменії з ЄАЕС вартість газу для неї стане ринковою.

16 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Ален Симонян заявив, що республіка здатна замінити російські постачання закупівель у Азербайджану, Туреччини та Ірану. На зауваження про нижчу вартість російського газу він відповів, що паливо “використовується як політична валюта”. “А хто сказав, що ціна на газ вимірюється лише у доларах?” – запитав Симонян.

Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія незалежно від рішень Москви щодо вартості газу шукатиме інших джерел постачання. За його словами, це пов’язано з політичним курсом – “розвивати незалежність та державність”.

В останні шість місяців відносини Росії та Вірменії стали більш напруженими. Починаючи з травня, Москва вводила обмеження на ввезення з Вірменії різних товарів, включаючи алкоголь, овочі, фрукти, рибу, молочну продукцію та квіти.

Перші заборони на імпорт та транзит вірменської продукції з’явилися незадовго до парламентських виборів 7 червня. Після перемоги партії Пашиняна та рішення Єревана подати заявку на вступ до ЄС кількість таких обмежень значно зросла.

У відповідь вірменська влада почала перенаправляти експорт на інші ринки, зокрема до країн Європи.

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