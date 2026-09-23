Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський знову порушив питання про застосування Starlink для ударів по цілях у росії.

Про це журналістка NEWSMAX Нана Саджая написала з посиланням на неназваного українського високопосадовця, передає Громадське.

Той розповів, що двостороння зустріч президентів була «дуже хорошою, а тон розмови і прийом — «дуже позитивними». Під час розмови українська сторона, мовляв, підтвердила свою готовність до припинення вогню в енергетичній сфері.

Крім того, на зустрічі говорили про ліцензії на виробництва ракет до систем Patriot, але, як повідомляє співрозмовник, «це питання довгострокової перспективи», а також про використання Starlink над росією. Щодо останнього, Трамп відповів: «Вам потрібно поговорити про це з Ілоном».

Після зустрічі з Трампом українські перемовники зустрінуться з представниками країн E3 — Франції, Німеччини та Великої Британії — щоб обговорити «можливі зусилля та ідеї щодо деескалації, які можна передати Віткоффу та Кушнеру, щоб після цього вони могли поговорити з російською стороною».

Нагадаємо, напередодні на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Трамп і Зеленський провели зустріч. Після неї український президент заявив, що Трамп дав згоду на надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot, а Україна, мовляв, висловила готовність до будь-якого формату енергетичного перемирʼя.

Як повідомляло ІншеТВ, Зеленський знову попросив у Трампа ракети до Patriot у борг – щоб віддати у наступному новими