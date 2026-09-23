Вночі 23 вересня росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє АМПУ, передає Інше ТВ.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Екіпаж було евакуйовано силами ВМС України, пожежу ліквідовано.

Загинув капітан судна.

«Це черговий терористичний акт рф проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого капітана.

Світ має бачити й належно оцінювати цілеспрямований терор росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів», – наголошують в АМПУ.

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