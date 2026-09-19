Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вирішила включити до списку небажаних для Латвії осіб відомого російського хокеїста Олександра Овечкіна, а також близького до президента Росії Володимира Путіна олігарха Умара Кремльова.

Обом особам на невизначений термін заборонено в’їзд до Латвії, пише LSM.lv.

Олександр Овечкін напередодні парламентських виборів у РФ вчергове виступив у ролі прихильника в політичній рекламі режиму Путіна.

У свою чергу Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), опинився в центрі скандалу після того, як стало відомо, що він переказав сотні тисяч доларів на весілля молодшого сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося в травні на Багамах.

Організація журналістських розслідувань ProPublica, посилаючись на документи та трьох обізнаних джерел, повідомила, що Кремльов сплатив оренду острова, на якому проходило весілля, — близько 100 000 доларів за ніч, а також 70 000 доларів за феєрверк та інші витрати, пов’язані з організацією заходу. Платежі здійснювалися через зареєстровану в Дубаї компанію, пов’язану з IBA.

Представник Трампа-молодшого не заперечував, що Кремльов частково оплатив весілля, і назвав російського олігарха особистим другом нареченого. За його словами, обох об’єднують любов до боксу та відпочинку на природі.

Пресслужба Кремльова заявила, що IBA не оплачувала витрати на весілля, однак відмовилася коментувати платежі з боку зареєстрованої в Дубаї організації.

Згідно з повідомленням російського ЗМІ «Проект», до 2010 року Кремльов носив прізвище Лутфуллоєв, після чого змінив його. До того часу він був двічі засуджений за вимагання та напад. Кремльов очолює IBA з 2020 року, і за цей період організація отримала від «Газпрому» десятки мільйонів доларів. У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив IBA права проводити олімпійські боксерські турніри, зокрема вказавши на відсутність прозорості в її фінансах.

Як повідомляло Інше ТВ, Наближений до Путіна російський спортивний корупціонер оплатив весілля Трампа-молодшого на Багамах (ФОТО)