18 вересня на території Миколаївщини зареєстровано 16 пожеж.

На місці однієї з них вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1955 р.н., повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Подія сталась на відкритій території садового товариства «Північ-Південь» у Шевченківській громаді Миколаївського району — горіла суха трава та чагарники. Обставини загибелі наразі встановлюються. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 1 га.

Одна пожежа зареєстрована в житловому секторі — у с. Карлівка Новоодеської громади Миколаївського району. Горіла покрівля гаражу на території приватного домоволодіння.

Ще одна на транспорті — на відкритій території за межами с. Болгарка Врадіївської громади Первомайського району — загорівся підкапотний простір комбайна.

Майже всі інші пожежі — це знову горіння сухостоїв та чагарників на відкритих територіях. Загальна їх площа склала понад 10 га.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення. В окремих епізодах до гасіння залучались підрозділи місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, Сім пожеж за добу на Миколаївщині – що горіло (ФОТО)