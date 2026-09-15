Польща зникне за два-три дні у разі конфлікту з РФ, заявив помічник президента РФ Микола Патрушев.

“У разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і коштів, і польська державність припинить своє існування за два-три дні”, – сказав він в інтерв’ю АІФ.

Так він прокоментував заяву глави польського МЗС Радослава Сікорського про військову перевагу Польщі над РФ. Патрушев додав, що російська армія нібито використовує не весь свій потенціал у війні з Україною.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи у Києві заявив, що Польща має достатньо військової переваги, щоб у разі прямого нападу Росії швидко здобути перемогу. За його словами, Варшава має значну перевагу над Росією в авіації, що могло б стати одним із ключових факторів у потенційному конфлікті.

Потім журналістам пояснили, що Сікорський мав на увазі не Польщу, а НАТО, членом якої є ця країна, але, як бавимо, так Сікорського почули не тільки в Україні, де його заяву сприйняли скептично, але й у РФ.