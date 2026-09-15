У Миколаєві 39-річного чоловіка та 22-річну жінку засуджено до 10 та 11 років позбавлення волі за продаж власної новонародженої дитини. Перед тим їх уже позбавляли батьківських прав.

Ще до народження немовляти вони домовилися продати його за 10 тис. доларів США. Під час вагітності отримали 8 тисяч гривень завдатку, а всю суму забрали наступного дня після пологів, прямо під стінами пологового будинку.

Немовляті надано статус постраждалого від торгівлі людьми. Зараз дитина вже має опікуна та перебуває в безпеці.