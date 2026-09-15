Фінляндія у вівторок, 15 вересня, ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму EUR290 млн, повідомив президент країни Александер Стубб.

“Україна готується до майбутньої зими і потребує всієї підтримки, яку ми можемо надати. Сьогодні Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету оборонних матеріалів на суму 290 млн євро. Пакет включає обладнання, яке терміново потребує Україна”, – написав Стубб в соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна вже п’ятий рік веде оборонну боротьбу.

“Ми підтримуємо Україну, бо це морально правильно, а також тому, що йдеться про безпеку всієї Європи – а отже, і про безпеку Фінляндії”, – зазначив Стубб.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в свою чергу подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки і повідомив, що загальна сума допомоги від цієї країни вже сягнула EUR3,6 млрд.

“Ця допомога відповідає нагальним оборонним потребам України. Фінляндія вже надала Україні озброєння та іншого обладнання для оборони на 3,6 млрд євро, демонструючи послідовність і непохитність у зміцненні спроможності України захищати своїх людей та протистояти російській агресії”, – написав він в Х.