Про це він повідомив сам.

-Подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора.

Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.

Дякую колегам, які чесно виконують свою роботу. Тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися.

Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення, – написав Кравченко.

Нагадаємо, що тільки вчора він заявив, що не збирається йти у відставку і залишить посаду лише на прохання колег, Верховної Ради або президента. Щось із переліченого відбулося?