У Києві загинуло щонайменше двоє людей через російські удари. Також збільшилася кількість постраждалих — до семи осіб, зазначили у КМВА.

Руйнування та пожежі сталися щонайменше у п’яти районах столиці.

У Голосіївському районі влучило в 26-поверхову нежитлову будівлю — там зруйнувало частину конструкцій.

В іншому місці горіли гараж, сусідня будівля та бізнес-центр.

У Соломʼянському районі з 5-поверхівки врятували 10 людей.

У Дарницькому районі горів гараж. У Подільському — склад, автомобілі та гаражні бокси.

У Дніпровському рятувальники гасять пожежу в гаражах.

Інформацію про загиблих і постраждалих ще уточнюють.

Внаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини.

Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні.

Вся необхідна медична допомога їм надається.

Триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки на 9-поверховий житловий будинок.