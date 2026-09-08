Паломники їдуть до Умані, щоб молитися та відновити зв’язок з душею, розповів у коментарі Суспільному один з хасидів-паломників — Метті Щекун. Загалом в Умані зареєстрували вже понад сім тисяч хасидів, розповіла Суспільному директорка доброчинного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька.

За її словами, святкування юдейського Нового року Рош га-Шана розпочнеться 11 вересня.

Хасиди в Умані, 7 вересня 2026 року. Суспільне Черкаси/Анастасія Кашоїд

За пʼять днів до єврейського Нового року один із кварталів Умані заповнюється паломниками з усього світу. Одні лише дістаються сюди з валізами, інші — вже оселилися і вийшли на вулицю. Місцевий житель Родіон продає паломникам SIM-карти для мобільних телефонів:

«Все купують, і телефони буває купують, але найбільше SIM-карти. Одна карта 900 гривень».

Торгівля вуличною їжею. Суспільне Черкаси/Анастасія Кашоїд

Щороку приїжджає на підробіток і пан Юрій, він продає хліб і шаурму:

«Піти випікаємо, хліб їхній. 25 доларів шаурма, а хліб — два долари. Перці брали для шаурми по 400 гривень за кілограм, це багато звісно, але виходу немає».

Гроші тут не рахують, розповів паломник Метті Щекун. Він приїхав з Франції на десять днів:

«Щоби молитися, відновити зв’язок з душею. Я б хотів, аби кожен отримав такий досвід і приїхав сюди. Це неоціненно бути тут».

Хасиди в Умані, 7 вересня 2026 року. Суспільне Черкаси/Анастасія Кашоїд

А ще, як вірить паломник, який себе називає дідусем Аменом, — раббі Нахман допомагає тим, хто хоче сюди приїхати молитися:

«Рабі Нахман сказав: хто приїде до мене, той не втратить. Він дає на дорогу гроші, чудеса він творить. Скільки вони витрачають, він їм повертає більше. Кажу тільки: тато, допоможи! А він відповідає: ти мій улюблений син, в чому справа? Тримай! Тобто він дає все, якщо ми йому довіряємо. Тому 50 тисяч людей будуть читати слово в слово десять псалмів, і для цього люди з’їжджаються сюди».

Приготування в їдальні. Суспільне Черкаси/Анастасія Кашоїд

А хто не має, що витрачати, може поїсти безоплатно. Для цього тут щороку відчиняє свої двері їдальня. Як розповів су-шеф Джонні Оз, їжу для паломників оплачує американський благодійний фонд «Хаверім». І годувати за цими столами одночасно можуть до 12 тисяч хасидів, і роблять це протягом усього періоду паломництва:

«Тут немає кілограмів, тут все вимірюється тоннами. Вчора шість з половиною тонн картоплі, сьогодні дві тонни огірків, завтра 25 тонн картоплі привезуть. Немає більше таких кухонь ніде».

За святкові столи хасиди сядуть в п’ятницю, 11 вересня, коли розпочнеться святкування Рош га-Шана.