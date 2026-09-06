Зустріч спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з диктатором рф володимиром путіним відбулася в Москві в суботу 5 вересня. До складу делегації США входили також представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів, щоб обговорити пропозиції щодо закінчення війни. Про це свідчать пости в соцмережі Х журналіста Axios Барака Равіда та журналіста Reuters Стіва Голланда, які посилаються на своє джерело в Білому домі, пише Кореспондент.

“Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом путіним, щоб просунути програму президента Трампа щодо встановлення миру в російсько-українській війні… Обидві сторони обговорили змістовні плани подальших кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і надіються на такі ж продуктивні зустрічі завтра (6 вересня – ред.) в Україні”, – написав Равід.

Стів Голланд у своєму дописі підтвердив інформацію свого колеги.

Журналісти зазначають, що представник Мінфіну не брав участі в переговорах з Путіним, а розмовляв з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

“Джин Ленг, виконувач обов’язків голови Міністерства фінансів із санкцій, приєднався до Віткоффа і Кушнера у цій поїздці.

Ленг брав участь у підготовчій зустрічі з посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутнім на зустрічі з Путіним”, – додав Равід.

Темою їхньої розмови, ймовірно, були санкції США проти Росії.