Українські лікарі Інституту серця Міністерство охорони здоров’я України провели унікальну операцію: дістали з серця пораненого морпіха уламок російського снаряда розміром 12х6 мм.

Про це пише United24 у Фейсбуцi.

Дмитру Череповському 38 років. Він — головний сержант 36-ї бригади морської піхоти. Пішов захищати Україну у 2022 році. Воював на Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі. Нагороджений «Сталевим хрестом» Головнокомандувача ЗСУ.

Після мінно-вибухового поранення Дмитро пережив множинну політравму і 6 операцій. Сьома — із зупинкою серця — врятувала йому життя.

«Вдячний всій команді Інституту серця за можливість жити», — сказав Дмитро.

Попереду в нього — тривала реабілітація. Дякуємо українським лікарям за врятоване життя. І бажаємо Дмитру якнайшвидшого одужання!