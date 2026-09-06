росія сформувала списки партії “єдина росія” на псевдовибори до держдуми, включивши до них присланих із москви чиновників та фактично позбавивши місцевих колаборантів представництва. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Зазначається, що “виборчі списки” путінської партії на тимчасово окупованих територіях України очолили не місцеві колаборанти, а “варяги” з росії: депутат держдуми віктор водолацький, ексомбудсменка тетяна москалькова, депутат в’ячеслав ніконов та начальник головного штабу вмф рф адмірал володимир касатонов.

На відміну від регіонів самої рф, де списки традиційно очолюють місцеві керівники, на загарбаних українських територіях кремль застосував зовсім інший підхід. російська пропаганда намагається подати появу московських функціонерів як “успішну інтеграцію” та “особливу увагу москви”. Проте реальна причина протилежна – це ручне управління, тотальна недовіра до місцевих гауляйтерів і посилення прямого контролю з боку кремля – вказують у ЦПД.

Там радять памʼятати, що організація та проведення будь-яких російських “виборів” на тимчасово окупованих територіях України є абсолютно незаконними, грубо порушують міжнародне право та не мають жодної юридичної сили.