Українці, яким не вистачає страхового стажу для пенсії за віком, можуть розраховувати на окрему щомісячну виплату від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому призначають соціальну пенсію

Державну соціальну допомогу, яку часто називають “соціальною пенсією”, можуть призначити людям, які досягли 65 років, але мають менш як 15 років страхового стажу.

Пенсію за віком їм не виплачують, адже мінімальну вимогу для її призначення вони не виконали.

Для отримання виплати людина також має:

постійно проживати в Україні;

не отримувати інших значних державних виплат.

Розмір допомоги не розраховується залежно від колишньої зарплати чи посади, як це відбувається зі страховою пенсією. Сума є фіксованою для всіх, хто підпадає під ці умови.

Скільки становить виплата і коли зараховують гроші

Базово виплату визначають у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але з урахуванням доплати її розмір не може бути меншим за 100% відповідного прожиткового мінімуму. У 2026 році це 2595 гривень.

Соціальну допомогу виплачують щомісяця. Пенсійний фонд фінансує пенсії та соціальні виплати до 25 числа поточного місяця, тож фактична дата надходження грошей у різних отримувачів може відрізнятися залежно від графіка фінансування та способу отримання виплати.

Саме страховий стаж і сплата внесків мають ключове значення для майбутньої пенсії. Тому перед досягненням пенсійного віку варто перевірити інформацію про стаж у Пенсійному фонді.

Якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок або дані про періоди роботи внесені до реєстру неправильно, стаж у деяких випадках можна підтвердити документами.

Страховий стаж можна докупити

Українці можуть самостійно докупити собі страховий стаж, якщо його не вистачає для майбутньої пенсії. Таку операцію можна провести як для себе, так і для іншого отримувача – наприклад, діти можуть заплатити за стаж батьків.

Договір про купівлю стажу укладається з Пенсійним фондом. Існує два типи договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Перший варіант дешевший, але триваліший. Його укладають на конкретний термін – не менше року і до пʼяти років, оплати вносять щомісяця, і вийти на пенсію можна лише після закінчення терміну дії договору.

Сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок – 22% від мінімальної заробітної плати. Щоб у вересні 2026 року до стажу зарахували один повний місяць, потрібно сплатити 1902 гривні 34 копійки.

Другий варіант дозволяє одноразово докупити страховий стаж, якого бракує, і відразу вийти на пенсію, не чекаючи закінчення терміну договору.

За ним можна докупити стаж як за один-два місяці, так і за рік чи максимум за пʼять років. Такий спосіб вирішує питання швидше, але коштує вдвічі дорожче – мінімум 44% від мінімалки за місяць. У 2026 році це 3804 гривні 68 копійок.

Які документи потрібні для купівлі стажу

Для придбання страхового стажу необхідні такі документи:

заповнена заява про добровільну участь у системі; загальнообов’язкового державного соціального страхування або пенсійного страхування;

копія трудової книжки (за наявності);

виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копія документа, що засвідчує особу.

Нагадаємо, окремим непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відселення після аварії на Чорнобильській АЕС, у 2026 році встановили щомісячну доплату у розмірі 2595 гривень.

Право на неї мають ті, хто мешкав або працював у цій зоні до 1 січня 1993 року і отримав статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.