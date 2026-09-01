Генеральний директор SpaceX Ілон Маск таки проти дозволу Україні використовувати Starlink для ударів по території росії, попри інформацію в медіа про те, що він нібито змінив свою думку.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на три ознайомлені джерела, передає Громадське.

За словами одного зі співрозмовників видання, Маск не вірить, що надання Україні дозволу використовувати Starlink для операцій у росії допоможе завершити війну.

«Маск хоче угоди в цій війні, а не ескалації», — сказало джерело й додало, що Маск провів «вкрай невдалі» переговори з ексміністром оборони України Михайлом Федоровим, після чого переконався, що не хоче надавати свого дозволу.

Інше джерело Kyiv Independent розповіло, що в Маска вважали, що таке рішення має ухвалити адміністрація США, однак там сказали, що це має зробити SpaceX.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося про Американський пінг-понг – Маск сказав Федорову, що він не проти використання Starlink на території РФ, але вирішує Трамп