Володимир Путін спочатку був готовий зустрітися з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня та звільнив для можливих переговорів свій графік. Однак після того, як зміст привезеного американцем послання став відомим президенту, зустріч визнали недоцільною, розповіло «Агентству» джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника «Агентства», Реткліфф приїхав до Москви із закликом до російського керівництва якнайшвидше домовлятися про завершення війни. Директор ЦРУ виходив з того, що військове та економічне становище Росії погіршується, і Москві вигідніше укласти угоду зараз, ніж чекати на подальше ослаблення.

Реткліфф під час поїздки зустрівся з головою СЗР Сергієм Наришкіним і, як повідомили одразу кілька західних видань, з головою ФСБ Олександром Бортниковим. За словами джерела, після однієї з цих зустрічей зміст розмови було передано Путіну, після чого Кремль відмовився від особистої зустрічі президента з директором ЦРУ.

«Виглядало його послання так, ніби Зеленський вже стоїть на Поклонній горі і в бінокль розглядає Кремль. Усім зрозуміло, що це не так», – сказав співрозмовник «Агентства». The New York Times раніше писала, що Реткліфф передав Бортникову свою «похмуру оцінку» становища Росії у війні.

«Здається, Реткліфф помилився адресою», – так співрозмовник «Агентства» описав реакцію в Кремлі на це послання. Наскільки позиція директора ЦРУ відбивала позицію всієї адміністрації Дональда Трампа, джерело не знає.

Нагадаємо, візит Реткліффа як глави ЦРУ до Москви відбувся вранці 25 серпня на американському військово-транспортному C-17, який перед цим зробив зупинку в Ризі. Західні видання із посиланням на джерела висунули кілька версій цілей його поїздки.

Відповідно до версії NYT, Реткліфф приїхав, щоб закликати Москву укласти угоду, поки її військова та економічна ситуація не погіршилася ще сильніше.

Axios написав, що Реткліфф також запропонував ідею тристороннього саміту Трамп-Путін-Зеленський. Після поїздки Реткліфф, за даними сайту, дійшов висновку, що саме Бортников є «конструктивним гравцем», який потенційно здатний допомогти перезапустити дипломатичні переговори.

The Wall Street Journal і Politico повідомляли ще про одну складову місії — попередження Москви про неприпустимість можливої ​​атаки на країни НАТО, насамперед держави Балтії. Проте сам Трамп заперечував, що Реткліфф їздив до Москви для попередження про атаку на НАТО або для обговорення Ірану, і називав поїздку «частково рутинною». При цьому президент США припускав, що з візиту “може щось вийти”, додаючи, що його адміністрація намагається закінчити війну в Україні.

За даними The Washington Post, у Вашингтоні побоювалися, що Кремль сприймає війну США з Іраном, що тривала, і виснаження запасів американської зброї як можливість для ескалації в Європі. Реткліфф, за даними газети, попереджав російську сторону, що серйозна ескалація війни в Україні дасть зворотній результат і підштовхне Трампа ближче до Зеленського.