США та Іран вперше за понад місяць обмінялися ударами, що стало найбільшою військовою ескалацією між країнами за останні тижні.

Про це повідомляє CNN.

У неділю, 30 серпня, американські військові завдали удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак. За даними Центрального командування США (CENTCOM), звідти іранські сили готувалися запустити ракети з мінами для мінування Ормузької протоки – ключового маршруту для світових поставок енергоносіїв.

У командуванні заявили, що США здійснили «обмежений і точний удар» по силах, які становили безпосередню загрозу судноплавству в протоці. Іранська державна преса повідомила про вибух поблизу острова та загиблих серед військових і цивільних.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) назвав американський удар «стратегічною та смертельною помилкою» адміністрації Дональда Трампа та пообіцяв відповідь.

Згодом Іран заявив про ракетні й безпілотні удари по двох американських військових базах у Йорданії. Йорданські військові повідомили, що їхня ППО перехопила та знищила вісім ракет, які увійшли в повітряний простір країни.

Слід зазначити, що це перші американські атаки на Іран з 29 липня, коли США завершили «потужну хвилю ударів» у відповідь на спробу атакувати американські військові позиції днем раніше.

У той же час Трамп у своїй соцмережі виклав ролик, зроблений ШІ, про те, як США знищують острів Ларак.