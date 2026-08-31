Міністр оборони України Євгеній Хмара вважає, що Україні варто переглянути нинішню логіку мобілізації. Він переконаний, що слід зосередитися не на чисельності, а на ефективному використанні наявного людського ресурсу.

Тому відповідальність за військовослужбовця, якого командир залучає до підрозділу, має поширюватися на всі етапи його служби — від набору та навчання до виконання бойових завдань. Про це Хмара явив під час закритої зустрічі з журналістами, повідомляє “Главком“.

За словами міністра, питання людського капіталу є одним із центральних для Міністерства оборони. Йдеться не лише про залучення нових військових, а й про їхню професійну підготовку, розвиток, утримання в Силах оборони та збереження їхнього життя.

“Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою”, – зазначив міністр.

Хмара вважає, що такий принцип має змінити систему відповідальності всередині війська. Командири різних рівнів повинні відповідати не тільки за комплектування підрозділів, а й за те, наскільки ефективно підготовлені та забезпечені залучені ними військовослужбовці.

Ще одним важливим завданням міністр назвав співвідношення кількості особового складу з озброєнням і технікою. На його думку, саме від того, наскільки збалансовані ці складові, залежить ефективність виконання бойових завдань і рівень ризиків для військових.

Як пояснив Хмара, надмірна кількість особового складу за відсутності достатньої кількості техніки та озброєння не гарантує посилення армії. Навпаки, така ситуація може призводити до нераціонального використання людей і створювати передумови для більших втрат.

“Відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання. На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами”, – наголосив Хмара.