Сполучені Штати Америки мають намір використати венесуельську нафту для поповнення своїх стратегічних національних резервів.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

“Одне з того, що я збираюся зробити з венесуельською нафтою, – це поповнити Стратегічні національні резерви, які через Байдена були практично вичерпані”, – написав політик.

За словами Трампа, процес поповнення резервів розпочнеться вже найближчим часом. Американський президент назвав це “подарунком від Венесуели народу Сполучених Штатів”.

Водночас поки що незрозуміло, наскільки швидко нова домовленість із Венесуелою дозволить постачати нафту до Стратегічного резерву. Також немає певності, чи матиме угода найближчим часом відчутний ефект для американських автомобілістів.

Трамп оголосив про нафтову угоду з Венесуелою у п’ятницю, 28 серпня. Домовленість має сприяти відновленню венесуельської нафтової промисловості, яка протягом багатьох років перебуває у складному стані. Однак для суттєвого збільшення видобутку країні знадобляться значні інвестиції. Необхідні також масштабні роботи з відновлення та модернізації нафтової інфраструктури. Тому швидке нарощування поставок поки не гарантоване.

Станом на 21 серпня у Стратегічному нафтовому резерві США зберігалося близько 290 мільйонів барелів нафти. Це показник, близький до найнижчого рівня за останні 44 роки. Сполучені Штати активно використовували стратегічні запаси як за адміністрації Джо Байдена, так і за адміністрації Дональда Трампа.

Американська влада використовувала запаси Стратегічного нафтового резерву США для реагування на перебої з глобальними поставками та високі ціни на паливо. Серед причин таких перебоїв були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та конфлікт з Іраном.