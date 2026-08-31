Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів перестановки у вищому військовому керівництві країни, призначивши Кім Сон Гі новим міністром оборони. Про це повідомило державне агентство KCNA, передає Reuters, пише УНН.

Кім Сон Гі, який раніше очолював військове політичне бюро, замінив на посаді Но Кван Чхоля.

Колишнього міністра перевели на керівну посаду у впливовому Департаменті промисловості боєприпасів, який відіграє ключову роль у північнокорейському оборонному секторі.

Кім Чен Ин також повернув ветерана північнокорейського військового керівництва Пак Чен Чхона на посаду заступника голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї.

Перестановки відбулися на тлі посиленої уваги Пхеньяна до оборонної промисловості. Кім Чен Ин останнім часом відзначав науковців та фахівців, залучених до розробки нових озброєнь.

Reuters зазначає, що кадрові зміни також відбуваються на тлі поглиблення військових зв’язків Північної Кореї з росією.