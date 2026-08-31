Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нарощує системну роботу із очищення Служби від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. До того ж цей підрозділ посилює комплексні заходи для захисту співробітників, на яких «полюють» російські спецслужби.

Так, з початку 2026 року за матеріалами внутрішньої безпеки Служби розпочато 186 кримінальних проваджень, в яких 151 особі повідомлено про підозру, 48 з них – посадовці СБУ.

«Очищення СБУ від російських агентів, зрадників і корупціонерів – це запорука успішної та ефективної роботи Служби безпеки. Це одне із найважливіших питань, яке знаходиться на моєму особистому контролі і про яке я доповідав Президенту. Тому на кожен такий випадок буде жорстка й невідворотна реакція – незалежно від посади, звання чи попередніх заслуг фігуранта. Більше того, ми маємо посилити захист наших співробітників. Щоб ті, хто щодня викриває ворожу агентуру, були спокійні, що ворог не вдарить в їхній тил», – зазначив очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад.

Так, лише за останній тиждень ГУ ВБ СБУ викрило пʼять злочинів, пов’язаних із передачею ворогу службової інформації та шпигуванням за співробітниками української спецслужби.

Зокрема, на Одещині викрито «крота» у лавах місцевого підрозділу Служби безпеки, який був завербований російськими спецслужбами та передавав рашистам секретні відомості про військовослужбовців Сил оборони та правоохоронців.

Крім цього, на Київщині викрито нотаріуса, яка передавала ворогу розвіддані про співробітників Служби.

Як з’ясувало розслідування, фігурантка здійснювала пошукові запити у державних інформаційних ресурсах та переправляла отримані відомості громадянам рф, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

На Житомирщині затримано співробітника СБУ, який передавав стороннім особам дані з інформаційних систем правоохоронних органів України.

Також на Київщині затримано ділка, який продавав ухилянтам «ксиви», схожі на реальні посвідчення СБУ.

При цьому на Закарпатті внутрішня безпека СБУ спільно із ДБР повідомила про підозру двом діючим співробітникам Служби безпеки, які організували канал незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 114 (шпигунство);

ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя);

⁠ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України та обласних прокуратур.