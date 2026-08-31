Сьогодні, 31 серпня, близько 10:40 у селищі Березнегувате на нерегульованому перехресті між вулицею Кузьменка та Сєдова сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Land Rover, під керуванням 49-річного чоловіка, та електроскутера CORSO, яким керувала 41-річна жінка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Правоохоронці відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу просять громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (067) 544-26-38 або 102.

Баштанський районний відділ поліції

Джерело: https://mk.npu.gov.ua/news/na-bashtanshchyni-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-dtp-za-uchasti-pozashliakhovyka-ta-elektroskutera