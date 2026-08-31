На Миколаївщині слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

29 серпня до Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії 49-річного чоловіка. Заявниця повідомила правоохоронцям, що чоловік перебуває у стані сп’яніння, поводиться агресивно та погрожує їй і її 18-річній доньці гранатою.

Після прибуття на місце події поліцейські встановили, що конфлікт виник на ґрунті сімейних відносин та має ознаки домашнього насильства. Заявниця та її донька звернулися до правоохоронців із заявами щодо нанесення їм тілесних ушкоджень та погрози вбивством. У ході подальшого документування правопорушення співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що чоловік незаконно зберігає вибухонебезпечні предмети.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати Ф-1, корпус гранати РГД-5 та запали до них. На місце події прибули працівники вибухотехнічної служби поліції, які з дотриманням необхідних заходів безпеки забезпечили вилучення небезпечних предметів. Вилучене слідчі направили на експертне дослідження.

Зі слів чоловіка, вибухонебезпечні предмети він знайшов та вирішив залишити собі.

Слідчі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання, носіння, зберігання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження, та ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством.

Після отримання висновків відповідних експертних досліджень та за наявності достатніх доказів буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Триває досудове розслідування.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України особі гарантується звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала зброю, набої або інше озброєння, які потрапили до неї у будь-який спосіб.

Якщо ви маєте незареєстровану зброю чи набої, здайте їх до найближчого поліцейського відділку або повідомте про вказані знахідки на спецлінію 102.