Директор ЦРУ Джон Реткліфф запропонував тристоронню зустріч між президентом Трампом, президентом Росії Путіним та президентом України Зеленським під час своєї таємної поїздки до Москви на початку цього тижня з метою припинення війни, повідомили Axios два джерела, інформовані про це питання.

Це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль, спрямованих на посередництво у досягненні прориву між Росією та Україною.

Візит Реткліффа частково мав на меті визначити, чи зможуть керівники російських розвідувальних служб допомогти переконати Путіна рухатися до відновлення переговорів з Україною за посередництва США, повідомили джерела.

У п’ятницю американські чиновники проінформували Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію щодо тристороннього саміту.

Адміністрація Трампа вже порушувала цю ідею раніше. Зеленський був згоден, але Путін її відхилив.

Реткліфф здійснив таємну поїздку до Москви у вівторок та зустрівся зі своїми російськими колегами: керівником зовнішньої розвідки СВР Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Трамп заявив Axios, що візит Реткліффа був «стандартним діловим» і не мав на меті застерегти Росію від нападу на територію НАТО.

Американські чиновники повідомили Зеленському, що Реткліфф також обговорював у Москві можливість відновлення мирних переговорів, повідомили джерела.

The New York Times повідомила, що Реткліфф дав Бортнікову «похмуру оцінку» стану війни та закликав Росію укласти угоду, перш ніж її ситуація погіршиться.

Джерела повідомили Axios, що Реткліфф дійшов висновку, що Бортніков є конструктивним гравцем, який може допомогти відновити дипломатичні зусилля.

ЦРУ відмовилося від коментарів.

Так, але: українські чиновники дуже скептично ставляться до намірів Путіна та кажуть, що мають розвідувальні дані, які свідчать про те, що Путін планує значну ескалацію війни.

Заступник керівника апарату Зеленського Павло Паліса заявив журналістам у п’ятницю, що Путін наказав своїм військовим підготувати кілька оперативних сценаріїв наступу на півночі України, причому ключовими районами визначено Київ та Чернігів.

Переговори між Росією та Україною, що відбувалися за посередництва адміністрації Трампа, були призупинені в середині лютого після початку війни з Іраном.

Посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер протягом останніх кількох місяців проводили окремі переговори з російськими та українськими переговірниками. Але прогресу досягнуто незначного.

Керівник апарату Зеленського Кирило Буданов у четвер повідомив місцевим ЗМІ, що переговори з Росією за посередництва США можуть відновитися у вересні.

У п’ятницю Зеленський подякував США за «необхідний тон розмови з Росією» та сказав, що адміністрація Трампа «просуває реалістичне бачення того, що потрібно зробити і чого потрібно досягти».

Нагадаємо також: Війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви, – Буданов