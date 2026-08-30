В інституті з питань психічного здоров’я та наркозалежності Нідерландів Trimbos оголосили про «червону тривогу» (red alert) після дослідження смертельно небезпечного наркотику із зображенням президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться на сайті інституту, передає Громадське.

Там повідомили, що минулого тижня передали декілька таблеток «екстазі» — психоативного наркотику з групи амфетамінів — на дослідження. Тести показали, що ці таблетки містили дуже велику дозу речовини PMMA — речовини, схожої на МДМА в екстазі.

Особливістю цих таблеток є те, що вони виготовлені у вигляді голови президента США Дональда Трампа — було знайдено варіації з двома різними кольорами, а на зворотній частині викарбувані літери NL й ім’я Трампа.

Наркотична речовина екстазі у вигляді президента США Дональда ТрампаTrimbos Institute

В інституті попереджають, що приймання таких таблеток може призвести до перегріву з можливими смертельними наслідками. В Trimbos пояснюють, що PMMA діють повільніше, ніж МДМА, тому люди можуть вжити більше подумавши, що перша доза не спрацювала.

Утім, в інституті повідомили, що поки не було зареєстровано випадків смерті чи серйозних наслідків від цих наркотиків.

Як пише Euro News, таблетки екстазі з головою Трампа з’являються не вперше — у 2017 році німецька поліція конфіскувала тисячі таких наркотиків помаранчевого кольору.