Об’єднані Арабські Емірати та ще сім країн засудили рішення Ізраїлю відхилити план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в секторі Гази.

Про це пише «Апостроф».

Спільну заяву оприлюднили міністри закордонних справ ОАЕ, Катару, Йорданії, Індонезії, Пакистану, Туреччини, Саудівської Аравії та Єгипту.

У заяві країни наголосили, що відмова від запропонованої дорожньої карти може поставити під загрозу зусилля зі встановлення припинення вогню та досягнення тривалого миру в Газі.

Як повідомляло Інше ТВ, Ізраїль відкидає 15-пунктний план Трампа щодо Гази