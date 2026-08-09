Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про відмову від 15-пунктного плану президента США Дональда Трампа щодо Гази.

За його словами, Ізраїль не виводитиме війська, доки ХАМАС не буде повністю роззброєний, передає УНН із посиланням на ВВС.

Ізраїль відхиляє документ із 15 пунктів – заявив Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів у неділю.

Він додав, що ізраїльські військові “не здійснять жодного виведення військ, доки ХАМАС не буде повністю роззброєний, і продовжуватимуть припиняти загрози нашим силам та нашим громадянам”.

Водночас ХАМАС заявив, що передача важкого озброєння залежить від припинення Ізраїлем “всіх форм агресії” та виведення ізраїльських військ із Гази.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Газі з моменту угоди про початкове припинення вогню на цій території в жовтні минулого року – пише видання.