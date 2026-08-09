У найближчі три доби в Україні значних опадів не очікують – спека повернеться, але ненадовго, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра на південному сході країни, у вівторок в західних та північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози – йдеться у повідомленні.

За інформацією синоптиків, температура вночі 11-19°; вдень 24-29°, завтра на півдні та південному сході країни, 11 серпня в більшості областей 27-33°; 12 серпня в Україні зниження денної температури на 4-6°.