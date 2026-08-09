Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Зараз ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води – всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключені від електрики більш ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області, на зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб усюди була реальна допомога людям.

Протягом дня були звіти Премʼєр-міністра Корецького. Говорив також з Головкомом Драпатим – по захисту наших міст, по наших відповідях Росії. Цілком справедливі відповіді є, на кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії.

Я дякую сьогодні Збройним Силам та Службі безпеки України: продовжується операція щодо російської нафтопереробки – це дуже відчутно для них, – були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій, були й наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, – це російське небажання війну цю закінчувати.

На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО – для захисту нашої держави, наших людей.”