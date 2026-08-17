У мережі з’явилося кумедне відео, яке автори жартома підписали «Волинські агрономи». На кадрах видно трактор, який рухається полем, а навколо нього – величезну кількість лелек.

Про це пише V24.



Судячи з кадрів, птахи буквально заполонили поле: частина сидить на землі, а велика зграя тримається поруч із сільськогосподарською технікою.



Особливо ефектно це виглядає з кабіни трактора – попереду, позаду та обабіч техніки видно сотні птахів. Саме через таку картину автори ролика іронічно назвали їх «волинськими агрономами».



Де саме на Волині зняли незвичайне відео, у повідомленні не уточнюється.

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