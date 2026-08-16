Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Ірану. Обмеження запроваджено через підтримку Тегераном Росії у війні проти України.

До санкцій доєдналися Україна та ще вісім європейських держав. Про це йдеться у заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх справ (EEAS), передає OBOZ.UA.

Згідно з заявою Каллас, до санкцій, накладених ЄС на Іран, долучилися Україна та ще 8 європейських держав: Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія.

Усі вони мають узгодити свою національну політику з рішенням про приєднання до санкцій проти Ірану.

“Європейський Союз бере до відома це зобовʼязання та вітає його”, – наголосила Каллас.

Санкції ЄС було запроваджено у 2023 році через підтримку Тегераном Росії у війні проти України, а також збройних угруповань і структур на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря. Цьогоріч до цих підстав додалися дії Ірану, що підривають свободу судноплавства на Близькому Сході.

Рішення про продовження санкцій проти Ірану було ухвалене 24 липня 2026 року. Згідно з ним, Рада ЄС вирішила поновити обмежувальні заходи, встановлені ршенням (CFSP) 2023/1532, та виключити чотирьох осіб, зазначених у додатку до цього рішення.

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