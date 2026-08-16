14 серпня на території Обласного яхт-клубу в Миколаєві відкрили арт-об’єкт «ВОЛЯ».

Проєкт реалізували в межах «Тижня молоді – 2026» як відкритий простір, покликаний сприяти національно-патріотичному вихованню молоді та утвердженню української національної й громадянської ідентичності.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Нова локація має стати символічним місцем для жителів Миколаєва та області. Арт-об’єкт створено у формі Державного Герба України – Тризуба, в якому стилізовано слово «ВОЛЯ». Композиція уособлює свободу, єдність та незламність українського народу, а також повагу до історії та державних символів України.

Проєкт «ВОЛЯ» вдалося реалізувати з ініціативи Миколаївської обласної військової адміністрації за підтримки представників бізнесу, меценатів та громадськості. Для його втілення не залучалися кошти обласного чи міського бюджетів, а також міжнародних донорів.

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