15 серпня та в ніч проти 16 на території Миколаївщини зареєстровано 36 пожеж.

Детальніше про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Минулої доби рятувальники чотири рази ліквідовували пожежі, спричинені російськими атаками БпЛА типу «Shahed». У Баштанському районі горіло фермерське господарство, ще тричі палала суха трава.

Майже всі інші епізоди пов’язані із горінням сухостоїв, сміття, чагарників, очерету та пожнивних залишків на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Найбільше пожеж виникло в Баштанському районі — 10 епізодів, ще 7 — у Миколаївському, 5 — у Вознесенському, 4 — у Первомайському районі та 4 у м. Миколаєві.

Загалом на Миколаївщині вигоріло понад 18 га територій.

У приватному секторі гасили господарську споруду на території приватного домоволодіння на площі 150 кв. м у м. Первомайськ та дерев’яну прибудову до гаража у с. Горохівка Воскресенської ТГ Миколаївського району ліквідовано до прибуття підрозділів.

Від ДСНС працювали понад 128 співробітників, 32 одиниці техніки, додатково залучались Галицинівський загін місцевої пожежної охорони та місцеві пожежні охорони «Мартинівка», «Шевченкове», «Олександрівка», «Гур’ївка», «Прибузьке», «Заводське».

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за позаминулу добу гасили 40 пожеж, 8 з них – через обстріли