У польській Познані прокуратура висунула звинувачення двом жінкам за напад на українців. Обидві нападниці визнали свою провину, пише Hromadske.

Нагадаємо, жінок затримали за інцидент, що стався в ніч проти 13 серпня. Тоді жінки віком 35 та 36 років напали на двох українців, які працювали в одному з місцевих закладів харчування. Нападниці публічно ображали чоловіків, плювали в них та застосовували силу.

Також вони вигукували образи, зокрема кричали: «Забирайтеся в Україну».

Одній із затриманих, Моніці Ґ., інкримінують насильство щодо двох українців, порушення їхньої недоторканності та публічну образу через національну приналежність. Слідчі кваліфікували її дії як хуліганство — жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Іншу фігурантку, Катажину С., підозрюють у нападі на чоловіка, який знімав інцидент на відео. Вона вдарила його по руці, щоб той припинив фільмування, заявили в окружній прокуратурі Познані. За це їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Обом підозрюваним заборонили наближатися до потерпілих та контактувати з ними.